Арсен Захарян рассказал, почему решил играть за сборную России, а не Армении
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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал, почему решил играть за сборную России, а не Армении.
«Выбор между сборными России и Армении? Было два предложения, но я поехал в молодёжную сборную и отыграл на Евро. Потом сразу вызвали в основную – всё произошло так быстро, что и выбирать не пришлось. Ключевой момент – игровая практика и перспективы сборной? Конечно. Я надеюсь помочь ей.
Я считаю, что вызов — это большой опыт. Если даже не попаду, я буду тут десять дней. Пойму уровень и то, что тут требуют. Всё в плюс. Повторюсь, я получаю опыт. Что касается попадания, почему нет? Я буду работать, а тренерский штаб решит», — передаёт слова Арсена Захаряна корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
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