Захарян: шутки Дзюбы я уже оценил
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Полузащитник «Динамо» и сборной России Арсен Захарян рассказал об отношениях с партнёрами по национальной команде.
«Всех одинаково уважаю, тут собраны большие игроки. Больше общаюсь с более молодыми и игроками «Динамо»: Фоминым и Евгеньевым.
Дзюба подошёл, поздравил с вызовом. Артём создаёт хорошую атмосферу, его шутки я уже оценил. А так, в процессе всё серьёзно.
Для меня попасть на Евро — цель, это большой турнир. А про рекорд Акинфеева даже не знал, как-то спокойно отношусь. Повышенное внимание со всех сторон? Спокойно отношусь к этому, так всегда бывает. Стараюсь не читать много СМИ, только если скинут что-то. Всё подряд не читаю», — передаёт слова Захаряна корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
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