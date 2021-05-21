Лионель Месси лишился шансов на «Золотую бутсу». Он останется без приза второй год подряд

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не выиграет «Золотую бутсу» по итогам нынешнего сезона.



Сегодня, 21 мая, было объявлено, что аргентинец пропустит матч заключительного, 38-го тура испанской Примеры с «Эйбаром». Сейчас Лео с 30 голами в чемпионате не является лидером списка лучших бомбардиров Европы. Таким образом, «Золотая бутса» точно достанется не ему.



Для Месси этот сезон станет вторым подряд без приза. В прошлом году обладателем награды стал форвард «Лацио» Чиро Иммобиле. До этого на протяжении трёх сезонов подряд «Золотую бутсу» выигрывал именно капитан «Барселоны». Всего приз доставался Лео шесть раз. Помимо 2017, 2018 и 2019 годов он получал награду в 2010, 2012 и 2013 годах.



Явным фаворитом в борьбе за «Золотую бутсу» в настоящее время является нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, забивший в Бундеслиге 40 голов.

Видео лучших голов Месси в ворота «Гранады»: