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Дортмундская «Боруссия» представила новую домашнюю форму

Дортмундская «Боруссия» представила новую домашнюю форму
Михаил Рождественский
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Дортмундская «Боруссия» на своём официальном сайте опубликовала фотографии нового домашнего комплекта игровой формы, в котором команда будет играть в сезоне-2021/2022.

Экипировка выполнена в традиционных для клуба жёлтом и чёрном цветах. Особенностью формы стали полоски на рукавах. Техническим спонсором «шмелей» является немецкая фирма Puma.

Фото: Официальный сайт ФК «Боруссия» (Дортмунд)

За тур до конца чемпионата «Боруссия», набрав 61 очко, занимает третье место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги и уже гарантировала себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Команда по дополнительным показателям опережает «Вольфсбург» и уступает только «РБ Лейпциг» (65) и «Баварии» (75), досрочно ставшей чемпионом.

Также в этом сезоне «Боруссии» удалось завоевать Кубок Германии. В финальном матче «шмели» разгромили «РБ Лейпциг» (4:1).

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