Василий Уткин объяснил, почему перед Евро стал меньшим черчесоскептиком, чем раньше

Известный блогер Василий Уткин высказался о подготовке сборной России под руководством главного тренера Станислава Черчесова к предстоящему чемпионату Европы по футболу — 2020.



«Мне кажется, что в сборной России наступает период, который существенно отличается от её бытования, пребывания в отборочном режиме. Дело в том, что искусство подготовки команды к большому турниру само по себе уже давно стало отдельным футбольным жанром. Перед чемпионатом мира 2018 года были ужасные мучительные товарищеские матчи, корявые слова главного тренера, невозможность объяснить самые простые кадровые решения. Но мы убедились в том, что готовить к финальному турниру Черчесов и его команда очень хорошо умеют. В этом смысле сейчас я в меньшей степени черчесоскептик, чем раньше. Думаю, команда подойдёт к чемпионату Европы в хорошем физическом состоянии, а это примерно половина успеха. Впрочем, что здесь считать успехом? Мы же говорим о реализации потенциала, а вот потенциал этот, мне кажется, весьма и весьма конечен», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.



Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит сыграть с Бельгией, Данией и Финляндией.