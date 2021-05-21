Белорусской команде засчитали техническое поражение за внесение в заявку 15-летних игроков

Белорусской команде «Поставы» засчитали техническое поражение в первом туре чемпионата Беларуси среди команд второй лиги за внесение в протокол двоих 15-летних футболистов, сообщает спортивный журналист Дмитрий Сельвеструк.



«Поставы» получают техническое поражение 0:3 в матче 1-го тура против «Глубокого», выигранном 4:0. За что? Абсурдно, но за двоих 15-летних футболистов в протоколе. А разрешено заявлять лишь с 16 лет. Продвигаем молодёжь, да, товарищ Базанов?» – написал Дмитрий Сельвеструк в своём телеграм-канале «Серебряный век. Футбол Беларуси».



Владимир Базанов 27 марта 2019 года был избран Председателем Белорусской федерации футбола. Выборы проходили на безальтернативной основе. На следующее утро после регистрации кандидатов свою кандидатуру в пользу Базанова снял генеральный секретарь федерации Юрий Вергейчик.

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