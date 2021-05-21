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Руслан Малиновский признан лучшим игроком месяца в Серии А

Руслан Малиновский признан лучшим игроком месяца в Серии А
Михаил Рождественский
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Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский стал лучшим футболистом итальянской Серии А по итогам мая, сообщает пресс-служба лиги.

В этом месяце 28-летний украинский футболист провёл четыре матча в чемпионате, забил два гола и отдал три результативные передачи. Бергамаски одержали три победы и один раз сыграли вничью.

Всего в нынешнем сезоне Малиновский принял участие в 35 встречах Серии А, в которых записал себе в актив восемь мячей (один — с пенальти) и 12 голевых передач. За тур до конца кампании «Аталанта», набрав 78 очков, занимает второе место в турнирной таблице первенства, уступая лишь «Интеру», который досрочно стал чемпионом.

В последнем, 38-м туре Серии А «Аталанта» сыграет с «Миланом». Матч пройдёт на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо 23 мая.

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