Владелец «Спартака» Леонид Федун оценил доходы «Спартака» на домашних матчах.



«Что касается match day — клуб зарабатывает около 1 млрд рублей, если рассматривать доковидный год. Это примерно 25–30%, что достаточно хороший показатель. При премиальных матчах мы собирали по 50–60 млн рублей с матча. Это на уровне российских лиг.



Если бы не девальвация, которая произошла после этого, доходы были бы больше. Девальвация существенно снизила доходы. На 30% рубль девальвировался, а доходы пересчитываются в евро. В этом вся разница. Подсчёт происходил за 2020 год, когда в Европе зрители еще ходили на матчи, у них посещаемость была выше», — цитирует Федуна РБК.



По итогам сезона-2020/2021 РПЛ московский «Спартак» занял второе место и получил право сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Чтобы попасть в основной турнир, красно-белым нужно будет пройти два раунда отбора.

Новость по теме «Спартак» договорился о выкупе Мозеса у «Челси»