Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Леонид Федун оценил доходы «Спартака» на домашних матчах

Леонид Федун оценил доходы «Спартака» на домашних матчах
Сергей Сорокин
Комментарии

Владелец «Спартака» Леонид Федун оценил доходы «Спартака» на домашних матчах.

«Что касается match day — клуб зарабатывает около 1 млрд рублей, если рассматривать доковидный год. Это примерно 25–30%, что достаточно хороший показатель. При премиальных матчах мы собирали по 50–60 млн рублей с матча. Это на уровне российских лиг.

Если бы не девальвация, которая произошла после этого, доходы были бы больше. Девальвация существенно снизила доходы. На 30% рубль девальвировался, а доходы пересчитываются в евро. В этом вся разница. Подсчёт происходил за 2020 год, когда в Европе зрители еще ходили на матчи, у них посещаемость была выше», — цитирует Федуна РБК.

По итогам сезона-2020/2021 РПЛ московский «Спартак» занял второе место и получил право сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Чтобы попасть в основной турнир, красно-белым нужно будет пройти два раунда отбора.

Новость по теме
«Спартак» договорился о выкупе Мозеса у «Челси»
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021