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Полиция задержала и допросила 12 человек, оскорблявших Сон Хын Мина в соцсетях

Полиция задержала и допросила 12 человек, оскорблявших Сон Хын Мина в соцсетях
Михаил Рождественский
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Полиция продвинулась в расследовании событий после матча 31-го тура английской Премьер-лиги между «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Юнайтед» (1:3).

Напомним, в первом тайме встречи судьи отменили гол манкунианцев, усмотрев нарушение на нападающем «шпор» Сон Хын Мине в ходе атаки. После матча лондонский клуб сообщил, что кореец подвергся расистским оскорблениям в социальных сетях.

Как сообщает Evening Standard, полиции удалось вычислить 12 человек, оскорблявших Сона. Часть из них была временно задержана, а часть — допрошена на месте.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» по итогу инцидента отстранил от посещения стадиона шесть человек. Среди них три обладателя сезонных абонементов, два работника клуба и ещё один болельщик, находившийся в очереди за правом купить абонемент.

Видео отменённого гола «Манчестер Юнайтед» в ворота «Тоттенхэма»:

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