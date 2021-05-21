Куман: я не чувствовал доверия со стороны «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал информацию о своей возможной отставке в конце сезона.
«В последней части сезона я не чувствовал доверия со стороны клуба. Мы не говорили о моем будущем, и я понимаю, что у руководства есть сомнения по поводу качества результатов. Я понимаю, что необходимы изменения, чтобы одерживать победы. Если клуб считает, что я неподходящий человек на должности тренера, мы поговорим об этом. Я выскажу свое мнение по этому поводу. Пока я не поговорю с президентом, я не могу отвечать на такие вопросы.
Я действительно не знаю, продолжу ли тренировать „Барсу“ в следующем сезоне. Мы договорились поговорить в конце сезона. Я хочу полностью отработать свой контракт. Есть вещи, которые нужно изменить. В любом случае, последнее слово останется за президентом. Посмотрим», — приводит слова Кумана Marca.
Ранее сообщалось, «Барселона» приняла решение уволить главного тренера Рональда Кумана по окончании сезона. Такое решение было принято после поражения команды в матче 37-го тура испанской Примеры с «Сельтой» (1:2). Проиграв в этом матче, сине-гранатовые потеряли даже математические шансы на чемпионство. Команда занимает третье место в турнирной таблице Примеры, набрав 76 очков.
- 21 мая 2021
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