«Краснодар» интересуется защитником «Майнца»

Защитник немецкого «Майнца» Штефан Белл может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. В услугах 29-летнего немца заинтересован «Краснодар», сообщил агент футболиста Инго Хаспель.

«Да, «Краснодар» заинтересован в Белле. Мы, конечно, выслушаем их предложения.

«Майнц» остаётся для нас первым приоритетом. Белл чувствует себя здесь как дома и является тем игроком, с которым можно идентифицировать клуб», — приводит слова Хаспеля Kicker.

В сезоне-2020/2021 Штефан Белл провёл в составе «Майнца» 15 матчей в немецкой Бундеслиге, отметившись одной результативной передачей. Действующий контракт защитника с клубом истекает ближайшим летом, а договорённость о пролонгации сотрудничества пока не достигнута. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Белла в € 1,4 млн.