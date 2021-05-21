«Краснодар» интересуется защитником «Майнца»

Защитник немецкого «Майнца» Штефан Белл может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. В услугах 29-летнего немца заинтересован «Краснодар», сообщил агент футболиста Инго Хаспель.
«Да, «Краснодар» заинтересован в Белле. Мы, конечно, выслушаем их предложения.
«Майнц» остаётся для нас первым приоритетом. Белл чувствует себя здесь как дома и является тем игроком, с которым можно идентифицировать клуб», — приводит слова Хаспеля Kicker.
В сезоне-2020/2021 Штефан Белл провёл в составе «Майнца» 15 матчей в немецкой Бундеслиге, отметившись одной результативной передачей. Действующий контракт защитника с клубом истекает ближайшим летом, а договорённость о пролонгации сотрудничества пока не достигнута. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Белла в € 1,4 млн.
- 21 мая 2021
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