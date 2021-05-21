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За кого вы будете болеть на Евро, кроме сборной России?

За кого вы будете болеть на Евро, кроме сборной России?
Артур Иванов
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Совсем скоро стартует чемпионат Европы. В связи с этим у нас возник вопрос — за кого вы будете болеть на Евро кроме сборной России? И будете ли вообще болеть за наших? Может, у вас есть какая-то своя любимая сборная, которую вы поддерживаете уже долгое время? И главное — почему? Расскажите нам об этом!

Ответы можно оставить в форме, представленной снизу. По результатам опроса мы напишем статью, где будут представлены самые интересные и обоснованные ответы.

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