УЕФА начал разрабатывать конвенцию развития европейского футбола

Сегодня, 21 мая, УЕФА объявил о начале работы над созданием конвенции развития европейского футбола, сообщается на официальном сайте организации.
В течение следующих месяцев обсуждение конвенции о будущем европейского футбола соберет вместе представителей национальных футбольных ассоциаций, лиг, клубов, игроков, тренеров, болельщиков и агентов для обсуждения долгосрочной политики и реформ управления. Вместе с основными заинтересованными сторонами УЕФА намерен заложить основы устойчивого восстановления и развития будущего европейского футбола.
Союз европейских футбольных ассоциаций полностью привержен своей ответственности по защите и сохранению структур и наследия игры для будущих поколений. Конвенция будет сосредоточена на работе со всеми заинтересованными сторонами и партнерами над быстрыми конкретными, совместными и всеобъемлющими действиями, которые могут быть предприняты для обеспечения краткосрочного и долгосрочного положительного развития всей футбольной пирамиды в Европе. Это будет включать особое внимание к уже существующим и возникающим проблемам и угрозам на высшем профессиональном уровне, которые были выявлены и усугублены кризисом, увеличивая риск для всей системы.
Конвенция будет направлена на развитие четырёх базовых принципов: обеспечение финансовой устойчивости и ответственности в европейском футболе, повышение конкурентоспособности и верного распределения солидарных выплат за развитие игроков, внедрение последовательных мер надлежащего управления на национальном и международном уровнях; а также развитие женского футбола и повышение его статуса на всех уровнях.
Основываясь на давнем партнерстве УЕФА с Европейским союзом и Советом Европы, этим организациям будет предложено назначить наблюдателей на конвенцию. На аналогичной основе будет приветствоваться участие ФИФА и других региональных конфедераций.
- 21 мая 2021
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