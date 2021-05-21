«Челси» хочет купить Гарри Кейна
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Главный бомбардир «Тоттенхэм Хотспура» Гарри Кейн может продолжить карьеру в стане принципиального соперника «шпор». В услугах 27-летнего британского форварда заинтересован лондонский «Челси», информирует ESPN.
Руководство «аристократов» рассматривает вариант включения в сделку по Кейну одного из своих игроков – нападающего Тэмми Абрахамма или голкипера Кепу Аррисабалагу. При этом «Челси» опасается, что «Тоттенхэм» откажется от переговоров по Кейну, дабы не усиливать прямых конкурентов по английской Премьер-лиге. Однако решающее слово может сказать сам футболист.
Кейн также находится в шорт-листах каталонской «Барселоны», мадридского «Реала», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Интернет-портал Transfermarkt оценивает Кейна в € 120 млн.
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