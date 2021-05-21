Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» хочет купить Гарри Кейна

«Челси» хочет купить Гарри Кейна
Максим Хрущ
Комментарии

Главный бомбардир «Тоттенхэм Хотспура» Гарри Кейн может продолжить карьеру в стане принципиального соперника «шпор». В услугах 27-летнего британского форварда заинтересован лондонский «Челси», информирует ESPN.

Руководство «аристократов» рассматривает вариант включения в сделку по Кейну одного из своих игроков – нападающего Тэмми Абрахамма или голкипера Кепу Аррисабалагу. При этом «Челси» опасается, что «Тоттенхэм» откажется от переговоров по Кейну, дабы не усиливать прямых конкурентов по английской Премьер-лиге. Однако решающее слово может сказать сам футболист.

Кейн также находится в шорт-листах каталонской «Барселоны», мадридского «Реала», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Интернет-портал Transfermarkt оценивает Кейна в € 120 млн.

Новость по теме
Кейн: передачи Де Брёйне — мечта для нападающего
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021