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Лукаку: настало время «Интера» начать чемпионский цикл

Лукаку: настало время «Интера» начать чемпионский цикл
Артур Иванов
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Нападающий «Интера» Ромело Лукаку прокомментировал завоёванное чемпионство клубом, а также высказался о планах миланской команды на будущее.

«Я рад за игроков, тренерский штаб, клуб и за всех фанатов „Интера“ по всему миру. Я считаю, настало наше время начать чемпионский цикл. Мы сильны, у нас отличный тренер и шикарный клуб. Наша команда надеется продолжить выступать также успешно, как и в этом сезоне», — приводит слова бельгийского нападающего Football Italia.

Лукаку забил 23 мяча и отдал 10 голевых передач за 35 матчей Серии А. Форвард получил премию за лучший гол в составе «Интера» в сезоне-2020/2021. Напомним, миланский клуб стал чемпионом Италии этого сезона, завоевав 19-е скудетто в истории.

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