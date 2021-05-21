Рифат Жемалетдинов продлил контракт с «Локомотивом» на три года

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник объявил о продлении контракта с нападающим Рифатом Жемалетдиновым.
«Ещё одна хорошая новость – Рифат Жемалетдинов заключил новый контракт на три года. Так что команда готовится к сборам. Ребятам, которые уехали в сборные разных стран, желаем удачи. Будем переживать за них и поддерживать›, — передаёт слова Плутника корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.
Жемалетдинов является воспитанником «Локомотива». В прошедшем сезоне 24-летний российский футболист провел 22 матча в РПЛ, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач. В завершившемся сезоне-2020/2021 железнодорожники заняли третье место в Российской Премьер-Лиге, выйдя в Лигу Европы, а также завоевали Кубок России, переиграв в финале «Крылья Советов».
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