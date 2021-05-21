Николич прокомментировал продление контракта с «Локомотивом»

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал пролонгацию сотрудничества с клубом.
«Я очень рад и счастлив, что мы продлили контракт на три года. На встрече с нашими болельщиками я сказал, что мы только начали собирать трофеи. Для этого и должны работать. Хочу поблагодарить всю команду «Локомотива», тренерский штаб.
Спасибо руководству клуба – это были легкие переговоры по контракту, быстро договорились. Двигаемся дальше вместе. Конечно, спасибо болельщикам за поддержку, очень хочу их видеть как можно в большем количестве на матчах. Спасибо моей семье за то, что они всегда за моей спиной и поддерживают меня. Привожу их в Москву и настроен работать. Удачи нам всем», — приводит слова Николича официальный сайт «Локомотива».
- 21 мая 2021
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