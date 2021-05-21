Председатель совета директоров «Локо» рассказал о стадионе клуба на следующий сезон
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Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник рассказал, на каком стадионе клуб планирует выступать в следующем сезоне.
«Мы следующий сезон играем в Черкизово. У нас не было других планов», — передаёт слова Плутника корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.
Ранее сообщалось, что руководство РЖД обратилось в мэрию Москвы с просьбой передать стадион «Лужники» в долгосрочную аренду «Локомотиву». Речь шла об арендном соглашении на 49 лет. При этом клуб хотел начать в «Лужниках» уже следующий сезон. Уточняется, что в случае договорённости «Локомотив» перенесёт в «Лужники» базу и академию, а также организует там клубный офис. Взамен руководство РЖД готово передать Москве права на спортивные сооружения в Баковке, Перово и Свиблово.
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