«Информационных войн не ведём». В «Локомотиве» рассказали о коммуникационной стратегии

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник рассказал о коммуникационной стратегии клуба, которая предполагает игнорирование различных слухов в пользу сосредоточенности на результатах команды.
«Локомотив» ни с кем никаких информационных войн не ведёт. Невозможно постоянно комментировать появившиеся слухи. Такой политики и стратегии у «Локомотива» нет и не будет. Клуб специально ничего не комментировал во время второго круга. Это был наш осознанный выбор. Мы обсуждали это с тренером и командой, были сосредоточены на матчах, чтобы показать результат. У нас есть директор по коммуникациям, и с нового сезона мы переходим на новый этап нашей коммуникационной стратегии, но в любом случае официальные новости — это официальные сообщения клуба», — передаёт слова Плутника корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.
- 21 мая 2021
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