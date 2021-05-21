Генеральный директор «Локомотива»: нам не хватает качественных футбольных полей

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко прокомментировал ситуацию с инфраструктурой клуба.
«На сегодняшний момент все вопросы по подготовке к новому сезону решены. Что касается реконструкции всей инфраструктуры в Черкизово, то нам сегодня не хватает качественных футбольных полей. Если хотите узнать, как должен жить современный клуб, то посмотрите на базу «Краснодара». Там эта инфраструктура продолжает развиваться.
В связи с тем, что у нас нехватка полей, «Казанка» и молодёжка проведут полноценные сборы на базе «Сатурна» в Подмосковье. Дальнейшие перспективы в Баковке? Полтора футбольных поля. О каком развитии мы можем говорить? «Казанка» и основной состав должны быть всегда рядом. Молодые игроки должны видеть и чувствовать, как тренируется главная команда. К первому июля в Баковке будет готовый газон, на котором можно тренироваться», — передаёт слова Леонченко корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.
- 21 мая 2021
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