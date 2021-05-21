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Гендиректор «Локо»: ключевое направление селекции клуба – российские молодые игроки

Гендиректор «Локо»: ключевое направление селекции клуба – российские молодые игроки
Павел Прохоров
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Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал о процессе создания спортивного отдела клуба.

«Мы в процессе создания нормального нашего спортивного отдела. Вы знаете, что в клуб пришёл Александр Самедов, который отвечает за селекционную работу и ключевое направление, на которое мы делаем акцент, – поиск российских молодых игроков. Это как поднятие самых талантливых футболистов нашей академии, так и поиск игроков в России. Обсуждение идёт с главным тренером. У него есть своя аналитическая работа, когда он передаёт кандидатов своим помощникам, которые также в этом участвуют. Здесь принимается профессиональное коллегиальное решение, а параметры утверждаются руководителем с точки зрения нашего бюджета и возможностей», — приводит слова Леонченко корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.

«Мы ведём работу по поиску спортивного директора», — добавил председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник.

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