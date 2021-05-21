Дзюба: уже готов вернуться к исполнению пенальти

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба признался, что, несмотря на нереализованные пенальти в матчах с «Краснодаром» и «Рубином» по ходу сезона-2020/2021, он готов вернуться на роль пенальтиста сине-бело-голубых.

«Я уже готов. Как только будет возможность, сразу вернусь. Пенальти — чистая психология. Вратарю всё равно. Я на тренировках, когда становлюсь в ворота, много пенальти отбиваю, потому что бьющему гораздо тяжелее: много волнения, все сковывает. Это очень ответственный момент.

Пенальтистов назначает Сергей Богданович Семак. И он часто пишет двух футболистов — Сердара и меня. И мы между собой решаем. Если видишь, что Сердар хочет, я ему говорю: иди, бей. Так было, кажется, с «Ахматом». С ЦСКА он мне сказал то же самое», — приводит слова Дзюбы Sport24.