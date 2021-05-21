Зарема Салихова выходит из совета директоров «Спартака». Она не согласна с выбором тренера

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, выходит из совета директоров московского клуба.
«Я категорически не согласна с выбором главного тренера для команды, с процедурой утверждения кандидатуры и трансферным планом клуба. В связи с этим я приняла решение о выходе из совета директоров «Спартака». Я не вижу смысла своего дальнейшего прибывания в данном органе и оперативном управлении клубом. Отныне моя зона ответственности — только фонд « Спартак-детям», — приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».
Ранее «Чемпионат» сообщал, что основным кандидатом на пост наставника московского «Спартака» является португальский специалист Руй Витория. Ожидается, что контракт португальского специалиста с красно-белыми будет рассчитан на три года или заключён по схеме «2+1».
Последним местом работы Витории был «Аль-Наср». Клуб из Саудовской Аравии он возглавлял с 2019 по 2020 год. В ходе своей карьеры Руй также тренировал «Бенфику», «Виторию», «Пасуш де Феррейра» и другие команды в Португалии.
«Спартак» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и выступит в квалификации Лиги чемпионов.
- 21 мая 2021
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