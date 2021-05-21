Дзюба: нынешнего состава «Зенита» может хватить на ЛЧ и РПЛ

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба высказался по поводу смежной игры сине-бело-голубых в Лиге чемпионов и Российской Премьер-Лиге.

«Совместить будет тяжело, но реально. Европейские топ-клубы же как-то удерживаются наверху. Когда была «банда» при Виллаш-Боаше, мы смяли всех в группе Лиги чемпионов, добыли пять побед подряд. На шестую игру уже половина команды не поехала. Но в чемпионате, действительно, уже не хватало эмоций. И ребятам, особенно иностранцам, от которых многое зависело на тот момент, было уже тяжело настроиться на условную «Мордовию» или «Амкар».



Мне кажется, это было читаемо. И здесь надо находить эмоции. Какие-то матчи брать на классе. Есть хороший пример — ЦСКА. Когда команда успешно играла в Лиге чемпионов и добивалась результата в России: если один гол забивали, то свои 1:0 удерживали. Даже при ужасной игре. Нам бы хотелось наконец хорошо выступить в Лиге чемпионов и при этом показывать результат в РПЛ.



Хватит ли у «Зенита» глубины состава? Трудно сказать. Даже если никто болеть не будет, то все равно, мне кажется, нет. Кто-то говорит, что у нас три состава. Но это очень удобная отговорка, учитывая результаты «Зенита». На деле-то такого нет. В общем, скажу так: нашего нынешнего состава может хватить на оба турнира. Но быть уверенным в этом нельзя», — приводит слова Дзюбы Sport24