«Хищник должен быть голодным!» Дзюба – о своём режиме питания
Поделиться
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба поделился особенностями своего режима питания. Зачастую футболист пропускает завтраки, а его единственным приёмом пищи является обед.
«На сборах часто обедаю, но при этом пропускаю завтрак? У меня и по жизни такой режим бывает, но на сборах — это прямо жёстко. В основном только обедаю. Дома же не ем после 19:00. Правда, иногда могу себе позволить, когда уж совсем сильно есть хочется. Прямо невмоготу и чтобы не умирать.
Помогает ли мне такой режим питания? Да! Я всегда говорю — хищник должен быть голодным!» — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».
Ранее Артём Дзюба также признался, что планирует завершить карьеру футболиста, когда почувствует, что перестал «тянуть» необходимый уровень.
Новость по темеАртём Дзюба рассказал, когда завершит карьеру
Комментарии
Рекомендуем вам
- 21 мая 2021
-
21:27
-
21:15
-
21:05
-
21:01
-
21:01
-
20:54
-
20:53
-
20:45
-
20:32
-
20:24
-
20:23
-
20:19
-
20:16
-
19:51
-
19:49
-
19:42
-
19:38
-
19:31
-
19:25
-
19:11
-
18:58
-
18:57
-
18:52
-
18:42
-
18:32
-
18:20
-
18:19
-
18:15
-
18:08
-
18:00
-
17:46
-
17:38
-
17:33
-
17:18
-
17:18
Партнерский контент
Рекомендуем вам