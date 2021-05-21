«Хищник должен быть голодным!» Дзюба – о своём режиме питания

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба поделился особенностями своего режима питания. Зачастую футболист пропускает завтраки, а его единственным приёмом пищи является обед.

«На сборах часто обедаю, но при этом пропускаю завтрак? У меня и по жизни такой режим бывает, но на сборах — это прямо жёстко. В основном только обедаю. Дома же не ем после 19:00. Правда, иногда могу себе позволить, когда уж совсем сильно есть хочется. Прямо невмоготу и чтобы не умирать.

Помогает ли мне такой режим питания? Да! Я всегда говорю — хищник должен быть голодным!» — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Ранее Артём Дзюба также признался, что планирует завершить карьеру футболиста, когда почувствует, что перестал «тянуть» необходимый уровень.