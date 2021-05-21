ФИФА рассмотрит вариант проведения ЧМ каждые два года

ФИФА отреагировала на предложение федерации футбола Саудовской Аравии сократить количество матчей, но сделать их более принципиальными, сообщает AS.



Федерация Саудовской Аравии утверждает, что проведение чемпионата мира каждые два года поспособствует сокращению количества международных матчей, но повысит их ценность и актуальность. Предложение поддержали 166 федераций. Теперь ФИФА проведет исследование, чтобы проанализировать возможность проведения чемпионата мира по футболу с таким промежутком, подчеркнув преимущества и последствия этого решения. Возможные изменения коснутся как мужских, так и женских чемпионатов мира.



Для того чтобы предложение было одобрено, требовалось не менее 95 голосов, чтобы набрать большинство. 21 ассоциация воздержалась от голосования. Прежде чемпионаты мира разыгрывались каждые четыре года.

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