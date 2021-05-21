Червиченко: заявление Заремы — это чуть ли не претензия на первую роль в «Спартаке»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал выход Заремы Салиховой из совета директоров красно-белых по причине несогласия с деятельностью по управлению московским клубом.



«Выход Заремы из совета директоров «Спартака» — это очень интересно! На этот раз несогласие и недовольство вылетает от тех, кого нельзя сдвинуть или указать на дверь. Видимо, дискуссия дошла до такого накала, что выплеснулась в публичную плоскость. Конечно, для полного понимания хотелось бы узнать, с чем конкректно не согласна Зарема… Если она не согласна с финансовыми условиями Витории или, например, у неё есть информация о нечистоплотных делах португальца, может она не согласна с трансферами, которые он следом за собой притягивает — это одно, если же она не согласна по спортивным и профессиональным моментам — это странно. Оценивать, какой Витория тренер в профессиональном плане и какие игроки должны прийти — не совсем правильно. Этим должны заниматься люди, которые прожили жизнь в футболе и разбираются.



Заявление Салиховой — это уже чуть ли не претензия на первую роль в «Спартаке». Это очень звонкий демарш, который рушит практически достигнутые внутри договорённости. Не уверен, что её мнение удастся переломить или поменять в коротком временном отрезке. Время не ждёт: сейчас начнётся Евро, потом надо приступать к следующему сезону, который должен быть для «Спартака» столетним-золотым.



Не удивлюсь, если переиграют Виторию. Мне будет интересно наблюдать другую картину: если Виторию переиграют, а в клуб, возможно, придёт кандидатура Заремы, и её специалист не попадёт даже в тройку в год столетия клуба — что будет происходить после этого? Это же весёлая Санта-Барбара!



Если она становится заслоном на пути транжирства — это хорошо. Вспомните тот же трансфер Тила, за который отдали € 20 млн… Если сейчас за него заплатят € 4-5 млн — надо хватать за руки и относить тому, кто готов платить. Если она не согласна с финансовыми условиями, которые Витория под привыкшие в Саудовской Аравии называет… Мы же не знаем, что там произошло: может быть он объявил какую-то сумму, которую надо потратить на трансферы или обозначил бразильско- португальских ребят, затем за них объявили суммы, понимая, что он точно должен их тащить с собой. Может быть, она как раз борется с тем, чтобы Федуна в очередной раз не разводили на деньги. Если этот протест вызван исключительно финансовыми вещами — это хорошо: хоть кто-то останавливает эти безумные траты в никуда. Главное, чтобы это не было претензией по профессиональным кондициям тренера и игроков — оценки по этому вопросу должны давать другие люди», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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