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Главный тренер «Пюника» избил нападающего своей команды

Главный тренер «Пюника» избил нападающего своей команды
Андрей Панков
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20 мая в аэропорту Звартноц главный тренер «Пюника» Егише Меликян избил форварда команды Антона Кобялко. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Отношения между тренером и нападающим испортились во время матча «Пюник» — «Арарат-Армения». В итоге клуб решил досрочно расторгнуть заканчивающийся в конце мая контракт российского игрока.

«Перед отъездом в Россию 20 мая Кобялко пришел на базу клуба попрощаться с командой, которая отправлялась в Гюмри на игру с «Шираком». Кобялко подошел попрощаться с тренером Меликяном и попросил того извиниться, за то что тот во время матча «Пюник» — «Арарат-Армения» отослал его по матери. Получив отказ, Кобялко дал пощечину тренеру при всей команде и скрылся с территории базы в аэропорт.

В аэропорту Кобялко нагнали Егише Меликян и заместитель генерального директора «Пюник», член исполкома ФФА Ким Аракелян и избили при людях, повалив на землю и нанеся многочисленные удары по голове. В полиции Кобялко отказался давать показания и улетел в Россию», — сказал источник «Чемпионату»

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