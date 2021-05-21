Инфантино выразил мнение по поводу своей причастности к проекту Суперлиги

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал слухи о своей причастности к проекту Европейской Суперлиги.



«Давайте смотреть на факты, а не верить слухам. Я долгое время работал на различных по важности должностях в футболе. Я говорил со многими клубами, и Суперлига была одной из наших тем для обсуждения. Все в футболе знают об этом. За 16 лет в УЕФА нам всегда удавалось справляться с подобным, несмотря на то, что были проекты и более продвинувшиеся, чем этот.



Обсуждать с заинтересованными сторонами футбольные вопросы является одной из задач ФИФА. Мы обсуждали с клубами проект Суперлиги, но это не значит, что ФИФА стояла за спиной или вступала в какой-то заговор», — приводит слова Инфантино журналист Саймон Стоун в своём "твиттере".

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