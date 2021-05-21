Инфантино выразил мнение по поводу своей причастности к проекту Суперлиги
Поделиться
Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал слухи о своей причастности к проекту Европейской Суперлиги.
«Давайте смотреть на факты, а не верить слухам. Я долгое время работал на различных по важности должностях в футболе. Я говорил со многими клубами, и Суперлига была одной из наших тем для обсуждения. Все в футболе знают об этом. За 16 лет в УЕФА нам всегда удавалось справляться с подобным, несмотря на то, что были проекты и более продвинувшиеся, чем этот.
Обсуждать с заинтересованными сторонами футбольные вопросы является одной из задач ФИФА. Мы обсуждали с клубами проект Суперлиги, но это не значит, что ФИФА стояла за спиной или вступала в какой-то заговор», — приводит слова Инфантино журналист Саймон Стоун в своём "твиттере".
Комментарии
Рекомендуем вам
- 21 мая 2021
-
23:00
-
22:29
-
22:08
-
21:56
-
21:38
-
21:27
-
21:15
-
21:05
-
21:01
-
21:01
-
20:54
-
20:53
-
20:45
-
20:32
-
20:24
-
20:23
-
20:19
-
20:16
-
19:51
-
19:49
-
19:42
-
19:38
-
19:31
-
19:25
-
19:11
-
18:58
-
18:57
-
18:52
-
18:42
-
18:32
-
18:20
-
18:19
-
18:15
-
18:08
-
18:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам