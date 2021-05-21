Флик: если всё уладим, то сможем объявить о сотрудничестве со сборной Германии

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал слухи о своём будущем.



«Очевидно, что я разговаривал с людьми из федерации футбола Германии. Все знают, как я отношусь к национальной команде. Некоторые вещи требуется уладить, речь идёт о совсем малых вещах. Если обо всём договоримся, то мы сможем объявить об этом в скором времени. На текущий момент всё мое внимание уделено предстоящему матчу „Баварии“ с „Аугсбургом“.



Я фанат „Баварии“ с детства и продолжаю им быть. Этот клуб всегда был близок моему сердцу, я продолжу болеть за него. Не выразить мою благодарность команде за всё», — приводит слова наставника "твиттер" Bayern & Germany.



Флик возглавил «Баварию» в 2019 году. Под его руководством команда в первом же сезоне завоевала требл, став победителем чемпионата Германии, Кубка страны и Лиги чемпионов. В нынешней кампании мюнхенцы вновь выиграли Бундеслигу.

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