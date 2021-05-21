«Я всех уважаю, но я лучший». Дюпин — о вратарях в сборной России

Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин признался, что считает себя главным кандидатом на роль основного вратаря сборной России на чемпионате Европы — 2020.
«Шунин, Сафонов, я и Лунёв? Я не хочу никого обижать (смеётся). Я как Деспот. Я всех уважаю, но я лучший. Посмотреть статистику достаточно, даже если последние два сезона взять. Есть такой коэффициент xG – сколько должен был пропустить вратарь. Это чисто коэффициент, который указывает на игру вратаря, не команды. И если посмотреть за последние два сезона, там всё будет понятно.
Это созданные стопроцентные моменты у ворот, которые должны стать голом. Там шкала определенная есть. Если вратарь должен был пропустить 30 голов за сезон, а пропустил 27 – это считается хороший вратарь. Я лучший по этим цифрам.
Мне Викторович (Леонид Слуцкий. – Прим. «Чемпионата») объяснил, он в этом разбирается. Если в плюс – это хороший вратарь. А если должен был пропустить 30, а пропустил 32 – то это уже похуже вратарь. А у меня, когда пришел Викторович, +8. Я должен был пропустить 30 голов, а пропустил 22», — сказал Дюпин в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
- 21 мая 2021
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