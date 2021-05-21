Хаверц: это был не лучший год для меня, ведь я знаю, что способен на большее

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц подвёл итоги первого своего сезона в Англии, а также рассказал о надеждах клуба выступить в ЛЧ в следующем сезоне.
«Это был тяжелый и не самый лучший сезон для меня. Но я понимал, что мне потребуются месяцы, чтобы адаптироваться к лиге, стране. Тяжело играть каждые три дня, стоит признать, интенсивность в Англии выше, чем в Германии.
Но последние два или три месяца я чувствую себя очень уверенно. Я играл отлично, забивал голы и отдавал передачи. Это именно то, что я хотел. Победа в матче с „Лестером“ в лиге была очень важной для нас. Мы сделаем всё, чтобы обеспечить участие в ЛЧ на следующий сезон. Каждый игрок „Челси“ заслуживает этого на 100%.
Безусловно, не лучший мой год. Но я всегда стараюсь идти поступательно и делать всё возможное, чтобы помочь команды. Я знаю, что могу играть ещё лучше, надеюсь так и выйдет в следующем сезоне», — приводит слова Хаверца Sky Sports.
- 21 мая 2021
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