Источник: Зарема Салихова хотела видеть Симоне Индзаги на посту тренера «Спартака»

Журналист Нобель Арустамян выразил своё мнение о причинах выхода Заремы Салиховой из совета директоров «Спартака».



«Причина разочарования Заремы — в тренере. По моей информации, Зарема хотела видеть на посту более яркого, сильного коуча.



Изначально был разговор о Паулу Фонсеке, но с ним не договорились по деньгам. Насколько знаю, также был вариант с другим тренером из Рима — Симоне Индзаги. У него кончается контракт с Лацио и далеко не факт, что соглашение будет продлено. Варианты в Италии у Индзаги есть — но не договоренности.



В последнее время Салихова предлагала на пост тренера Симоне. У него было не только имя и репутация, но и готовность к отъезду из Италии. Действительно, вариант с Индзаги выглядел более перспективным и интересным.



Выбор в пользу Витории — не то, что хотела Зарема», — написал Арустамян в своём телеграм-канале.

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