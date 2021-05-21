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«Бавария» досрочно разорвала контракт с Дугласом Костой

«Бавария» досрочно разорвала контракт с Дугласом Костой
Максим Хрущ
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Бразильский полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста покидает «Баварию», за которую выступал на правах аренды. Стороны договорились о досрочном расторжении контракта, информирует пресс-служба мюнхенского клуба.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» не заинтересован в возвращении Косты и готов одобрить по нему любую сделку. В услугах Дугласа заинтересован «Гремио». По сведениям СМИ, 30-летний футболист подпишет контракт с бразильским клубом до декабря 2023 года. Осталось оформить документы, и «Гремио» объявит о возвращении Косты.

Коста по контракту принадлежит «Ювентусу», однако сезон-2020/2021 провёл в аренде в «Баварии». Футболист сыграл 11 матчей в чемпионате Германии, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Коста является воспитанником «Гремио» и выступал за эту команду с 2008 по 2009 год, откуда позднее перешёл в донецкий «Шахтёр».

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