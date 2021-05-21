«Кем я мог выйти? Буратино? Дядей Фёдором?» Дзюба ответил на критику за костюм Дэдпула

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба ответил на критику общественности за выход на церемонию награждения РПЛ в костюме персонажа Marvel Дэдпула.

«Вообще так получилось, что вся Европа восприняла это позитивно, но только наши, скупердяи русские, оплевали меня очередной раз. За то, что клоун, что всё внимание привлёк к себе. Я не думал в этот момент. Я взял, надел и пошёл.

Что говорили болельщики? Лучше бы надел что-то наше, русское. Все везде написали это. Кем они меня хотели видеть? Я не знаю кем. Может, дядей Фёдором. Я реально начал думать. Кем я мог выйти? Ну реально. Буратино? Тогда бы русские кричали, какой креативный, а весь мир – дебилоид. Это бы странно было бы.

Почему Дэдпул? Люблю этого персонажа: чёрный юмор, всякие шуточки, немного отмороженный, забавный, никогда не унывает, чтобы не происходило», — сказал Дзюба в новом выпуске «Вечернего Урганта».