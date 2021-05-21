«Задача – попасть в мяч, а дальше – как карта ляжет». Дзюба рассказал, как забивает голы

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба в ироничной форме рассказал телеведущему Ивану Урганту о матче последнего тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (5:1).

За день до игры у Дзюбы родился третий сын, а в матче Артём оформил покер. Один из голов форвард посвятил сыну, отпраздновав взятие ворот с детской соской во рту.

«Я выхожу на игру и понимаю, что, во-первых, нужно победить. Мы же спортсмены, максималисты, тем более футболисты – всегда за победу. У меня был на кону двухсотый гол, и по этому случаю заготовлена маечка. Было ли жарко? Было +29, и я пожалел в один момент, что надел под форму майку.

Сосочка? Её тоже заготовил заранее. Самое главное, что удалось забить. Было бы смешно, если мне всю игру пришлось бы бегать с соской и с майкой. Забил на 10–12 минуте, и сразу сосочку, раз. В перерыве я снял эту майку, потому что было душно. А дальше пошла феерия. Я сам не ожидал, если честно, но попадал в ворота.

Забиваю ли я голы, стараясь бить мимо вратаря? Я же вам уже объяснял, что моя задача – попасть просто в мяч, а дальше – как карта ляжет. Получилось», — сказал Дзюба в новом выпуске «Вечернего Урганта».