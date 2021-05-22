Джермейн Дженас: если Тоттенхэм продаст Кейна, то всё в команде развалится

Бывший игрок «Тоттенхэма» Джермейн Дженас прокомментировал вероятный уход нападающего Гарри Кейна из клуба.



«Та часть меня, которая любит клуб, не хочет, чтобы Гарри ушел. Но он заслуживает получить возможность выступить на топ-уровне, и я надеюсь, что он получит то, что хочет.



Если клуб продаст Гарри Кейна, то что случится с командой? Они потеряют капитана сборной Англии, у них нет главного тренера и есть недовольные игроки. Что будет с Сон Хын Мином и остальной группой игроков, которые добились успеха в клубе? Всё это развалится, ведь мы понимаем кто держит сейчас составляющие вместе.



Если владелец клуба Леви хочет удержать Кейна, то он должен доказть ему, что в ближайшие сезоны «Тоттенхэм» будет командой, способной хоть что-то выиграть. В любом случае, Леви предстоит разобраться со множеством проблем. Он пытается найти главного тренера, а чтобы пригласить топ-тренера нужен один из лучших нападающих в мире", — приводит слова Дженаса BBC.



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