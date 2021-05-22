Экс-футболист «Зенита» Ригони станет игроком бразильского «Сан-Паулу»

28-летний аргентинский нападающий испанского «Эльче» Эмилиано Ригони, знакомый многим по выступлениям за санкт-петербургский «Зенит», в ближайшее время станет игроком бразильского «Сан-Паулу». Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что личную заинтересованность в приобретении Ригони проявил главный тренер «Сан-Паулу» Эрнан Креспо. Сумма трансфера за игрока составит несколько миллионов евро, а выплата будет производиться в пяти частях – первый платёж лишь в декабре этого года. С футболистом будет заключён трёхлетний контракт с возможностью продления ещё на один сезон.

Между «Эльче» и «Сан-Паулу» уже произошёл обмен необходимой документацией, поэтому следует рассчитывать, что трансфер игрока будет завершён к 24-25 мая.

Напомним, что осенью «Эльче» объявил об аренде Ригони, а «Зенит», в свою очередь, — о продаже. В 33 встречах за испанский клуб он забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

Ригони перешёл в «Зенит» в 2017 году из «Индепендьенте» за € 9 млн. За время в стане сине-бело-голубых аргентинец уходил в аренду в «Аталанту» и «Сампдорию». Всего в составе клуба из Санкт-Петербурга Ригони отыграл 62 встречи, в которых забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.