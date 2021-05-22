Президента донецкого «Олимпика» дисквалифицировали на пять лет

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение по делу относительно поведения президента донецкого «Олимпика» Владислава Гельзина после матча 17-го тура украинской премьер-лиги против донецкого «Шахтёра», сообщает «Правда».
Тогда функционер выступил в прямом эфире телеканалов, когда ворвался в послематчевое интервью экс-главного тренера «Олимпика» Юрия Калитвинцева и использовал нецензурную лексику в адрес главы комитета арбитров УАФ Лучано Лучи. Перед этим функционер врывался в судейскую комнату в перерыве матча, что запрещено делать.
«УАФ приняла решение запретить Гельзину любую футбольную деятельность сроком на 5 лет. Плюс 5 лет условно, а также финансовый штраф в 250 тысяч гривен», — заявил ответственный секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко.
Напомним, в начале мая Юрий Калитвинцев покинул пост главного тренера донецкого «Олимпика»
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