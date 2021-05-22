Капитан «Лестера» Морган завершит карьеру по окончании сезона

Капитан английского «Лестера» Уэс Морган завершит карьеру по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

37-летний ямаец выступал за «Лестер» c 2012 года, провёл 324 матча, забил 14 голов и был капитаном «лис» в 2016 году, когда команда выиграла чемпионат Англии. В нынешнем сезоне Морган принял участие в 10 матчах, в том числе победном финале Кубка Англии с «Челси» (1:0).

Известно, что по окончании сезона из «Лестера» также уйдут австрийский защитник Кристиан Фукс и английский полузащитник Мэтти Джеймс.

После 37 туров Английской премьер-лиги «Лестер» с 66 очками располагается на пятом месте и имеет одинаковое количество очков с идущим четвёртым «Ливерпулем». В заключительном туре «Лестер» примет «Тоттенхэм».