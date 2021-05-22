Агент: Мбаппе достиг договорённости с «Реалом»
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Футбольный агент Бруно Сатин заявил, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе летом может перейти в мадридский «Реал».
«У меня есть информация, согласно которой Килиан Мбаппе и его семья достигли договоренности с «Реалом». Это касается личных условий игрока, но также нужно договориться с «ПСЖ». Очевидно, что катарцы из «ПСЖ» не хотят отпускать Мбаппе. Он может остаться до истечения срока действия контракта и уйти свободным агентом следующим летом. История научила нас, что когда руководство «ПСЖ» не хочет, чтобы игрок уходил, они сделают всё, чтобы он остался до момента, когда не будет принадлежать клубу», — цитирует Сатина Marca.
С 2018 года Мбаппе выступает за «Пари Сен-Жермен», куда он перешёл из «Монако».
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