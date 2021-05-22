Победа России над чехами на ЧМ, выход Заремы из совета директоров. Главное к утру

Сборная России на последней минуте вырвала победу в стартовом матче ЧМ с Чехией, Зарема Салихова выходит из совета директоров «Спартака». Она не согласна с выбором тренера – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. Сборная России на последней минуте вырвала победу в стартовом матче ЧМ с Чехией.
2. Зарема Салихова выходит из совета директоров «Спартака». Она не согласна с выбором тренера.
3. Сайборг техническим нокаутом в пятом раунде защитила пояс Bellator в бою с Лесли Смит.
4. Главный тренер «Пюника» избил нападающего своей команды.
5. Малютин завоевал золото ЧЕ в финале на 200 м кролем, Ефимова — бронзу на 200 м брассом.
6. «Колорадо» победил «Сент-Луис» в третьем матче плей-офф, у Ничушкина голевой пас.
7. Уайлдер подписал контракт на третий бой с Фьюри, поединок пройдёт 24 июля.
8. Бензема признан лучшим игроком сезона-2020/2021 в Европе. Он обошёл Месси и Левандовского.
9. «Голден Стэйт» проиграл «Мемфису» и не вышел в плей-офф НБА.
10. Овечкин превзошёл результат Шэнахана и Лефлёра по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ.
11. Мария Каменева подтвердила бронзу ЧЕ после переплыва финала на 100 м на спине.
12. Экс-футболист «Зенита» Ригони станет игроком бразильского «Сан-Паулу».
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