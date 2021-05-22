Захарян не полетит со сборной России в Австрию

Полузащитник «Динамо» и сборной России Арсен Захарян заразился бактериальной ангиной и не отправится с командой на сбор в Австрию.
«У полузащитника Арсена Захаряна появились клинические признаки бактериальной ангины, что подтвердилось при анализе крови. В связи с этим он останется под наблюдением в Москве и пройдёт рекомендованный в таких ситуациях курс терапии. Если в ближайшие дни состояние и гематологические показатели нормализуются, то он присоединится к команде на сборе в Австрии», — говорится в сообщении пресс-службы сборной России.
Сборная России проведёт тренировочный сбор в Австрии в рамках подготовки к предстоящему чемпионату Европы, который пройдёт с 11 июня по 11 июля. Подопечные Станислава Черчесова на Евро-2020 сыграют в группе В с национальными командами Бельгии, Дании и Финляндии.
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