Аленичев: «Рубин» совершил чудо, Кварацхелия провёл фантастический сезон

Бывший футболист и главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о выступлении «Рубина» в розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.



«Предполагал, что выше 7-го места клуб не поднимется. Так что, можно сказать, команда совершила чудо. Конечно, благодаря, в первую очередь, тренерскому штабу во главе с Леонидом Викторовичем Слуцким. Ну и конечно впечатлил лидер «Рубина» – Хвича Кварацхелия. Он провел фантастический сезон. Это пример того, что не всегда большие бюджеты клубов играют большую роль – всё-таки играют футболисты. И ещё такое сплочение коллектива позволило «Рубину» добиться отличного результата.



Кого можно выделить? Дюпин. Макаров мне очень понравился. Самошников. Что касается разочарований, то не хотел бы никого обижать. Конечно же, такие ребята были в составе «Рубина», но, думаю, что они сделают выводы и следующий сезон проведут уже на более высоком уровне», – цитирует Аленичева «Татар-информ».