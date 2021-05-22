Грулёв: ПФЛ — интересный период. Играли фактически на бетоне, ездили 12 часов на поезде

Полузащитник московского «Динамо» Вячеслав Грулёв поделился впечатлениями от выступления в ПФЛ.
«Запомнилось, что в Коломне мы играли фактически на бетоне, покрытом небольшим слоем искусственной травы. Ужасное поле. Грустно, что сейчас молодым ребятам в ПФЛ тоже приходится выходить на газоны плохого качества.
Но да, вторая лига — интересный период. Многие футболисты были на пять-шесть лет старше меня, и в первых матчах мне было физически тяжело. Как будто в РПЛ попал, а не в ПФЛ. Потом-то адаптировался к скоростям и чувствовал себя уверенно.
Самая долгая поездка в ПФЛ? Часов двенадцать на поезде. Вечером выехали, утром прибыли. Ничего особенного. Тогда зона «Запад» была относительно компактной. А вот сейчас ребятам из «Динамо-2» приходится летать в Читу и Иркутск — это уже посерьёзней», — цитирует Грулёва VTBRussia.
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