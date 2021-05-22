«Ницца» намерена выкупить контракт Тодибо у «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо, на правах аренды выступающий за «Ниццу», заключит полноценный контракт с французским клубом, сообщает журналист Ромен Колле-Годин на своей странице в «Твиттере».



По информации источника, «Ницца» планирует выкупить контракт футболиста у каталонского клуба за € 8 млн.



Тодибо перешёл в «Барселону» в январе 2019 года из «Тулузы». Сумма трансфера составила € 1 млн. Контракт 21-летнего французского футболиста с каталонским клубом действует до лета 2023 года. В нынешнем сезоне Тодибо принял участие в 14 матчах французской Лиги 1 и забил один гол.



«Ницца» в 37 матчах набрала 49 очков и занимает девятое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2020/2021.