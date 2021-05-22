Бывший врач сборной России оценил сроки восстановления Захаряна

Бывший врач сборной России Юрий Васильков рассказал о характере заболевания полузащитника национальной команды Арсена Захаряна и назвал предварительные сроки восстановления.



«Узнать, как будет протекать бактериальная ангина — трудно, всё индивидуально. Скорее всего, Арсена в течение ближайшей недели задействовать нецелесообразно. Но думаю, его молодой организм справится. Безуглов сможет подобрать ему эффективное и адекватное лечение, и всё придёт в норму. Как я уже заметил по своему опыту после окончания чемпионата люди понимают, что всё кончилось, и иммунитет подсаживается. А тут ещё и сборная. Вроде как хочется играть, а организм не обманешь. Тут нужны втягивающие тренировки, и, я думаю, Станислав Саламович это понимает, мы долго с ним работали.



Нужно поднять иммунитет на должный уровень. Арсен молодой, перегорел немного за этот сезон. Слава богу, бактериальная ангина не слишком серьёзное заболевание, она похожа на обычную. Она не перешла ещё в стадию тяжёлого заболевания: с воспалением, когда соматическое состояние мешает вплоть до того, что тяжело глотать. Но после того, как ангина уйдёт, повторюсь, втягивать Арсена нужно аккуратно, потому что в лечении будут присутствовать антибиотики. Если говорить простым языком: простая ангина, но без проявления симптомов. Потанцевать вокруг Захаряна придётся около 10-12 дней», — сказал Васильков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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