Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Слуцкий заявил, что арбитр Мешков отказался пожать ему руку после матча с «Ротором»

Слуцкий заявил, что арбитр Мешков отказался пожать ему руку после матча с «Ротором»
Диана Валавичюте
Комментарии

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сообщил, что после матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ротором» (1:1) главный арбитр встречи Виталий Мешков отказался пожать ему руку.

«У меня произошёл вопиющий случай с Виталием Мешковым после заключительной игры сезона с «Ротором»: судья отказался пожать мне руку и демонстративно отвернулся в другую сторону. Видимо, арбитры обиделись на мои слова. Когда я говорил про обслуживающий персонал, то это не была попытка оскорбить судей. Много раз слышал фразу: «Матч обслуживает бригада арбитров...» Именно «обслуживает». Я разве открыл Америку, что судьи — обслуживающий персонал?

Из-за этого Мешков открыто не жмёт мне руку, отворачивается от меня, хотя мы работаем в одной отрасли. Не всех людей из футбольной сферы я люблю, но обязан относиться к ним с уважением. И я не проявил неуважения, когда говорил про судей. Лишь говорил об их статусе, самоидентификации, я никого не оскорблял, в том числе и Вилкова. Я приводил аргументы со статистикой, никогда при этом не говорил, что они не умеют судить. Не говорил, что наши судьи не владеют методикой. Тогда к чему эти обиды? Мне не нужно общение Мешкова. Но эта реакция требует объяснения. Чем она вызвана? Пусть он мне ответит», — приводит слова Слуцкого «Спорт-экспресс».

Новость по теме
Леонид Слуцкий: Казань — та же Москва, только без пробок. Идеальное место на планете
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021