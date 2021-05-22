Иржи Ярошик: ЦСКА не попал бы в еврокубки с любым тренером

Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик поделился мнением о работе главного тренера армейцев Ивицы Олича.



«Я сразу говорил, что с приходом Олича многое не изменится. Я это чувствовал. Но ЦСКА не попал бы в еврокубки с любым тренером. У него было очень мало времени, чтобы познакомиться с командой, узнать больше про игроков — как они ведут себя вне поля, какой у них характер. И за этот короткий срок Ивица ничего не поменял.



Ивица, конечно, неопытный тренер. Особенно для клуба, в котором ты сталкиваешься с огромными требованиями руководства, амбициями болельщиков. Но то, на сколько он задержится, зависит от того, какие футболисты придут летом. Эта команда не может бороться за чемпионство, а о еврокубках вообще не нужно говорить. С этим составом много не выиграть. Должны прийти 3-4, может и пять новых игроков, но купит ли ЦСКА столько для Олича — большой вопрос.



Возможно, при подписании контракта ЦСКА и сборная Хорватии договорились о том, что Олича отпустят. Но это глупость, чтобы ЦСКА к сезону готовил ассистент. Как раз помощник может куда-то уехать, но главный тренер должен быть с командой с первого дня. Так что здесь к клубу никаких вопросов», — цитирует Ярошика «РБ-Спорт».

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