Хачатурянц прокомментировал заявление Слуцкого о Мешкове

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц прокомментировал заявление главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого. Ранее специалист сообщил, что после матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ротором» (1:1) главный арбитр встречи Виталий Мешков отказался пожать ему руку.

«И арбитры, и футболисты, и тренеры должны оставлять личные обиды вне футбольного поля. Особенно арбитры, потому что их главное качество — беспристрастность, поэтому я считаю неприемлемым не подавать руки главному тренеру команды. Кроме того, тренер представляет клуб, и болельщики могут принять это на свой счёт. Понимаю, что игроки и тренерский штаб могут быть недовольными решениями судей, но им нужно быть сдержанными в высказываниях и не допускать оскорблений», — приводит слова Хачатурянца «Спорт-экспресс».