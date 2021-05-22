Хачатурянц прокомментировал заявление Слуцкого о Мешкове

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц прокомментировал заявление главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого. Ранее специалист сообщил, что после матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ротором» (1:1) главный арбитр встречи Виталий Мешков отказался пожать ему руку.
«И арбитры, и футболисты, и тренеры должны оставлять личные обиды вне футбольного поля. Особенно арбитры, потому что их главное качество — беспристрастность, поэтому я считаю неприемлемым не подавать руки главному тренеру команды. Кроме того, тренер представляет клуб, и болельщики могут принять это на свой счёт. Понимаю, что игроки и тренерский штаб могут быть недовольными решениями судей, но им нужно быть сдержанными в высказываниях и не допускать оскорблений», — приводит слова Хачатурянца «Спорт-экспресс».
- 22 мая 2021
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